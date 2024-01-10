جون كيربي: لا أعتقد أن إسرائيل تستهدف الصحفيين عن عمد (فيديو)

صحفي: هناك أكثر من 100 صحفي قتلوا على يد إسرائيل في غزة وأنتم تواصلون تزويد إسرائيل بالأسلحة

قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أمس الثلاثاء إن إسرائيل لا تستهدف الصحفيين بشكل مقصود في عملياتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في رد كيربي الذي تدعم بلاده حرب إسرائيل في غزة، على سؤال من أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

وقال أحد الصحفيين لكيربي “هناك أكثر من 100 صحفي قتلوا على يد إسرائيل في غزة وأنتم تواصلون تزويد إسرائيل بالأسلحة”.

ورد كيربي قائلًا “لا أعتقد أنهم يستهدفون الصحفيين بشكل مقصود في عملياتهم ولم نرَ أي مؤشر على ذلك”.

وأضاف “نحن نقف إلى جانب حماية الصحفيين في كل مكان في العالم سيما الذين يغطون النزاعات والصراعات، ويجب أن تكون قدرتهم على نقل الأخبار يجب أن تكون محمية في كل الدول وفي كل المناطق”.

جون كيربي: لا أعتقد أن إسرائيل تستهدف الصحفيين عن عمد #الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/lL9RmuGdxe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 10, 2024

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد ذكر أن عدد الشهداء الصحفيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي قد بلغ 112 شهيدا.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى 23210 شهداء، و59167 جريحا، 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى التسبب في نزوح نحو 1.9٪ من سكان عزة (85% من نسبة السكان)، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.