لماذا فشلت الدول العربية في إقناع واشنطن بعدم قطع الطريق أمام وقف إطلاق النار بغزة؟ (فيديو)

السفير ماجد عبد الفتاح: الموقف الأمريكي يتزامن مع الموقف الإسرائيلي الذي له مصالح شخصية ومصالح وطنية

ردّ رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، على سؤال خاص يتعلق بفشل الدول العربية في إقناع الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى وقف انحيازها إلى إسرائيل.

وقال خلال مقابلة على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس الثلاثاء، إن الموقف الأمريكي يتزامن مع الموقف الإسرائيلي الذي له مصالح شخصية ومصالح وطنية، على حد تعبيره.

وأكد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة أن تغلُّب المصالح الشخصية في هذا الوقت في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، كان لها دور بارز في هذا، لأن الولايات المتحدة الآن مقبلة على استحقاق انتخابي في انتخابات الرئاسة، إذ يحتاج الرئيس جو بايدن إلى أصوات اللوبي اليهودي لإعادة انتخابه.

لماذا فشلت الدول العربية في إقناع الولايات المتحدة بعدم قطع الطريق عن وقف إطلاق النار في غزة؟ رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح يُجيب pic.twitter.com/5YvKVFqDzC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 9, 2024

ومن ناحية أخرى، فإن مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي أيضًا لها دور في هذا الموقف، إذ يواجه ضغوطًا كبيرة داخليًّا بسبب تهم الفساد التي تطاله شخصيًّا، وفق قول المتحدث.

وأشار إلى أن ذلك له دور كبير في التعنت الذي يلازم الموقف الأمريكي والإسرائيلي من وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن ذلك هو رأيه الشخصي وليس موقف الجامعة العربية التي يُمثلها في الأمم المتحدة.

شدد سفير #فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور على الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة العربية من أجل وقف إطلاق النار في #غزة.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/y0F3llpnWD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 10, 2024

ورسم رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة صورة قاتمة للأوضاع في غزة، مشيرًا إلى تدمير 60% من المنازل في القطاع، وتهجير نحو ثلثي السكان وتدمير المستشفيات والبنى التحتية بصورة عامة.

وأشار في هذا الصدد إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أورد إحصاءات توضح الوضع القاتم في غزة بعد نحو 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية عليها.

وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح محاور عدة بشأن الأوضاع في غزة، منها تأثير العمليات العسكرية والرقابة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وسط الأوضاع الصعبة.