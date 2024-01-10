محام دولي: إسرائيل تنتظرها عقوبات صارمة جدا إذا ربحت جنوب أفريقيا القضية (فيديو)

يرى المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان، فرانسيس بويل، إن جنوب إفريقيا ستفوز بقرار ضد إسرائيل سيدفعها للتوقف عن كل أعمال “الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني.

ويتوقع بويل، في حديثه مع الجزيرة مباشر، أنه بالرغم من معركة سياسية صعبة ستقودها الولايات المتحدة ضد القرار، إلا أن “غالبية القضاة سيصوّتون لصالح دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.

وحول آلية تنفيذ القرار وما مدى إمكانية التزام إسرائيل به، قال بويل “القرار سيُرفع إلى مجلس الأمن من أجل تنفيذه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومن هناك بدون شك ستصوّت الولايات المتحدة بالفيتو على القرار، ثم سيرفع القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ويمكنها أن تتبنى عقوبات صارمة جدًا بحق إسرائيل”.

"عقوبات صارمة جدًا بحق إسرائيل".. ما الذي سيحدث داخل أروقة محكمة العدل الدولية فيما يخص دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟ محامي دولي في مجال حقوق الإنسان يوضح pic.twitter.com/TxQHXNTjEX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 9, 2024

كوريا الشمالية

وضرب مثلًا بكوريا الشمالية وصربيا إبان حرب البوسنة، وقال “كوريا الشمالية تخضع لعقوبات صارمة من قبل الأمم المتحدة، وصربيا عندما لم يلتزموا بقرار محكمة العدل الدولية، تولت الأمم المتحدة اتخاذ قرارات ضدها”، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة قادرة على دعوة الدول الأعضاء لفرض عقوبات على إسرائيل.

وأضاف “الأمم المتحدة قادرة على أن تمنع إسرائيل من المشاركة في كل أنشطتها وأعمالها، كما فعلت المحكمة إزاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا”.

محكمة خاصة

وأشار المحامي الدولي إلى أن الجمعية للأمم المتحدة يمكنها أن تنشئ محكمة خاصة بإسرائيل بموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفًا “وأنا بدأت مبادرة داعمة لهذا القرار مدعومة من ماليزيا وإيران وعدد من الدول العربية والإسلامية، وذلك لتقويض أي جهود إسرائيلية”.

وتابع “أدعوا الجمعية العامة العودة لمبادرتنا بشأن تشكيل محكمة خاصة بإسرائيل وأن تحاكم أعلى المسؤولين الإسرائيليين من مدنيين وعسكريين”.

"سيناريو مشابه لما حدث مع صربيا".. هل هناك ما يجبر إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية؟ pic.twitter.com/fhWPywrqUs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 9, 2024

وقدمت جنوب إفريقيا، طلبًا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بتهمة “الانخراط والتورط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

كما طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية “الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها”.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفا و210 شهداء، و59 ألفا و167 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.