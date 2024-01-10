مستخفًا بمقاضاة إسرائيل.. هآرتس: نائب في حزب نتنياهو يتمسك بدعوته إلى “إحراق” غزة

تمسك نيسيم فاتوري النائب الإسرائيلي من حزب “الليكود” اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعوته لإحراق غزة عوضًا عن إلحاق الأذى بالجنود الإسرائيليين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صباح الأربعاء، على إذاعة “كول باراما “العبرية، ونقلتها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، وقال “أقف وراء كلامي. أن نحرق ونهدم المباني خير من أن يتأذى الجنود”.

وأضاف “في شمال قطاع غزة، قمنا بإجلاء الجميع، وتمكنا من إجلاء مليون و900 ألف شخص بشكل منظم، وبقي 100 ألف، ولا أعتقد أن هناك بريءالآن”.

"شعارات غابت عن خطابات نتنياهو الأخيرة" بلينكن في تل أبيب.. ماذا يريد وهل ما صرح به يتفق مع الواقع؟ pic.twitter.com/YJJgkrrkyR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 10, 2024

استخفاف بمقاضاة إسرائيل

وكان فاتوري قد أثار ضجة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على خلفية تدوينة كتبها على منصة “إكس” قال فيها إنه يجب “إحراق غزة الآن”.

وخلال مقابلته اليوم، استخفّ فاتوري أيضًا بمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وفق الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد تل أبيب، وتابع “نحن ممتنون لأننا حظينا بشرف محاكمتنا في لاهاي”.

ومنذ بداية الحرب، صدرت العديد من التصريحات على لسان وزراء ونواب إسرائيليين دعت الى “إحراق غزة وإلقاء قنبلة نووية على القطاع وضرب المنازل وتدميرها”، وهي ما قوبلت بالاستهجان من قبل الولايات المتحدة وفرنسا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفا و210 قتلى و59 ألفا و167 مصابا معظمهم من الأطفال والنساء، و”دمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.