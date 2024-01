من داخل مجلس الأمن الدولي.. حاخامات يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

احتج نحو 36 حاخامًا وطالبًا للعلوم الدينية من منظمات أمريكية، أمس الثلاثاء، في الأمم المتحدة مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

وحث المحتجون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم عرقلة تحركات من هذا القبيل في مجلس الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو).

ونظمت الاحتجاجات مجموعات يهودية أمريكية، منها الصوت اليهودي من أجل السلام، ويهود من أجل العدالة العرقية والاقتصادية، وحاخامات من أجل وقف إطلاق النار.

وجاء في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن 36 حاخامًا شاركوا في الاحتجاج داخل قاعة مجلس الأمن، وقال موقع هافنغتون بوست إن الحاخامات تمكنوا من الوصول إلى المبنى ضمن جولة إرشادية.

HAPPENING NOW: Rabbis in prayerful protest take action at the @UN to remind Biden that the whole world says CEASEFIRE. Stop vetoing peace. Follow our Livestream at https://t.co/1lxfyG01RB pic.twitter.com/NJaZtJktf6

— Rabbis for Ceasefire (@rodfeishalom) January 9, 2024