“نتنياهو سيتمرد عليها بشكل فج”.. نائب في الكنيست يحذر واشنطن من عدم اتخاذ مواقف حاسمة بشأن حرب غزة (فيديو)

أيمن عودة: نعيش أوقاتًا مصيرية، لأننا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات، أرى أن نتنياهو يستطيع أن يتمرد على القرار الأمريكي

يرى أيمن عودة، رئيس قائمة “الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير” في الكنيست الإسرائيلي، أن على الولايات المتحدة أن تتخذ مواقف أكثر حسمًا بشأن الحرب في غزة، حتى لا “يتمرد” رئيس الوزراء الإسرائيلي على القرار الأمريكي.

وقال عودة، للجزيرة مباشر، إن تصرُّف المؤسسة الأمريكية سيكون في الوقت الحالي مرتبطًا دائمًا بالانتخابات الأمريكية وهبوط حظوظ الرئيس جو بايدن في الانتخابات والمؤشرات، موضحًا أن الرأي العام الأمريكي وغيره الذي يخرج داعمًا لغزة هو “أمر مقلق” للمؤسسة الأمريكية وبايدن تحديدًا.

وأضاف “نعيش أوقاتًا مصيرية، لأننا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات، أرى أن نتنياهو يستطيع أن يتمرد على القرار الأمريكي، ويستطيع أن يقول إنه معارض لموقف بايدن ويتحداه، ويقول للمجتمع الإسرائيلي إنه سيتحدى بايدن كما تحدى باراك أوباما، وسيقوم بذلك معوّلًا علي نجاح ترمب وعودته إلى حكم أمريكا”.

“سيتمرد بشكل وقح ومباشر”

وشدد عودة على أنه في حال عدم تصرُّف الولايات المتحدة بشكل أكثر حسمًا هذه الأيام “فإنها ستفقد القدرة على التصرف بشكل حاسم في الأشهر القادمة، وسيتمرد عليها نتنياهو بشكل وقح ومباشر جدًّا”.

وأشار عودة إلى أنه يرى في زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لإسرائيل في هذه الأيام، دعوة لإسرائيل بعدم توسيع رقعة الحرب في اتجاه الشمال مع حزب الله اللبناني، لأنه حينها “سيخرج الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس من الحكومة ومعه مليون إسرائيلي في الشوارع ضد نتنياهو، وسيبدأ العد التنازلي لهذه الحكومة”.

وتابع عضو الكنيست “نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت هما فقط من يريدان هذه الحرب في الشمال، بينما قيادات عسكرية كثيرة ترفض ذلك، وهذا الخلاف في أوقات الحرب بالتحديد هو غير مسبوق اسرائيليًّا، فعادة كانت تتصرف إسرائيل كجبهة واحدة”.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت حتى الثلاثاء 23 ألفًا و210 شهداء، و59 ألفًا و167 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.