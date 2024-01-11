الجزيرة مباشر ترصد معاناة أسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة شمالي قطاع غزة (فيديو)

تفوق الآثار التي تمس ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة غيرهم بسبب العدوان على غزة، إذ يواجهون صعوبات أكبر في النزوح والفرار من الهجمات وتلبية الاحتياجات الأساسية والحصول على المساعدات الإنسانية التي هم في أمسّ الحاجة إليها.

التقت الجزيرة مباشر مع شقيق طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكشف عن ظروف معيشية صعبة تعاني منها الأسرة داخل أحد مراكز الإيواء في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال شقيق هذا الطفل، إنه بالرغم من وجود أحد إخوته وآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، فإن الاحتلال الإسرائيلي أجبرهم على الخروج منها، ثم أحرقها كليًّا، وبسبب عدم وجود مكان آخر، عاد النازحون إلى المدرسة.

وأكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى معاملة ورعاية خاصة، إلا أنهم لا يستطيعون تقديم أي رعاية خاصة لهم؛ لصعوبة ظروف المعيشية.

كما أشار إلى صعوبة الحصول على طعام لكافة سكان الشمال، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة قائلا “بدهم أكل خاص ونظافة خاصة، لا توجد أي من هذه الأشياء حاليًّا في شمال قطاع غزة، لا يوجد أكل ولا شرب لهم، ولا مأوى آمن لهم”.

وفي اليوم السابع والتسعين من الحرب، لا تظهر أي مؤشرات إلى تراجع القصف والمعارك رغم الخسائر البشرية الفادحة والمتزايدة والدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار، ولا يزال سكان قطاع غزة -البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة اضطر 85% منهم إلى الفرار وفقًا للأمم المتحدة- يواجهون وضعًا إنسانيًّا كارثيًّا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.