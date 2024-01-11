العدل الدولية تبدأ جلساتها بشأن دعوى جنوب إفريقيا على إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة (فيديو)

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، جلسات الاستماع إلى دعوى قدمتها جنوب إفريقيا بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعوى تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة الذي يعاني حربا مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر.

وتتكون الدعوى من 84 صفحة، وتعرض دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتستمع محكمة العدل الدولية إلى مواقف الطرفين على مدار يومين (11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري)، بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، بعد أكثر من شهر من تعليق علاقتها مع تل أبيب في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجًا على حربها المدمّرة في غزة.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقًا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على غزة خلّفت 23357 شهيدا، و59410 جريحا، 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.