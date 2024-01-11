الفصائل الفلسطينية توجه رسائل لمصر وجنوب إفريقيا وشعوب العالم

عقدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في اليوم الـ97 لمعركة “طوفان الأقصى”.

وخلال الاجتماع وجّهت الفصائل “التحية لدولة جنوب إفريقيا التي تقود المعركة القانونية لمحاكمة الاحتلال الفاشي على جرائمه”، بحق الشعب الفلسطيني.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا قالت فيه:

معركة “طوفان الأقصى” شكلت تحولًا استراتيجيًا على مستوى القضية الفلسطينية وجاءت في إطار الرد الطبيعي على مخططات حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرفة وجرائم المستوطنين في الضفة والقدس.

المقاومة بأشكالها كافة حق مشروع ضد الاحتلال الصهيوني وداعميه حتى يتحقق لشعبنا الحرية والاستقلال وتقرير مصيره.

حق مشروع ضد الاحتلال الصهيوني وداعميه حتى يتحقق لشعبنا الحرية والاستقلال وتقرير مصيره. نؤكد موقفنا الوطني الموحد بأنه لا اتفاق ولا صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على شعبنا الفلسطيني.

إدارة الشأن الفلسطيني وإدارة شؤون قطاع غزة هو شأن وطني فلسطيني داخلي ولن نسمح للاحتلال وداعميه بالتدخل أو فرض الوصاية على شعبنا بأي شكل من الأشكال.

نعلن عن دعمنا الكامل للجهود المبذولة لإغاثة شعبنا والتخفيف من معاناته ونبدي استعدادنا للتعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الحكومية المختصة في إطار تعزيز صمود شعبنا وحماية الجبهة الداخلية من مخططات الاحتلال الصهيوني الخبيثة.

ندعو أبناء شعبنا الأبي في الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل ومخيمات اللجوء والشتات، وأبناء أمتنا وأحرار العالم في كل مكان للمقاومة والانتفاض والنفير في وجه الاحتلال الصهيوني وشريكته الإدارة الأمريكية وداعميهم وتعطيل مصالحهم وقطع العلاقات معهم وطرد سفرائهم، وإنهاء مشاريع التطبيع ودمج الكيان الصهيوني النازي في المنطقة.

نوجّه التحية لشعوب العالم الحر الذين خرجوا من أجل نصرة فلسطين، ومن أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة على أيدي النازيين الجدد، كما نوجه التحية لدولة جنوب إفريقيا التي تقود المعركة القانونية لمحاكمة الاحتلال الفاشي على جرائمه بحق شعبنا، وكذلك التحية للمقاومة الباسلة على الجبهات كافة.

ندعو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواصلة فتح معبر رفح الحدودي خالص السيادة العربية وإدخال المساعدات ونقل الجرحى فورًا لإنقاذ حياة الآلاف منهم في ظل المحرقة الصهيونية النازية على شعبنا.

نؤكد ضرورة عودة أبناء شعبنا النازحين إلى بيوتهم في محافظات شمال غزة فورًا، ونطالب المؤسسات الدولية والأممية وخاصة الأمم المتحدة بتحمل كامل مسؤوليتها والقيام بواجبها وعملها فورًا في محافظتي غزة والشمال.

وصباح الخميس، بدأت جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية لدعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفًا و469 شهيدًا و59 ألفًا و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارًا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.