القسام تعلن قتل وإصابة قوة إسرائيلية واستهداف 5 آليات جنوب قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس)، اليوم الخميس، قتل وإصابة قوة إسرائيلية واستهداف 5 آليات جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بيانات منفصلة عبر منصتها على تليغرام “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وفي بيان آخر قالت القسام ” تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل “.

وأعلنت الكتاب في بيانات أخرى استهداف وتدمير 4 آليات وجرافة إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” وعبوات الشواظ المضادة للدروع شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واشتعال النيران في إحداها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت 23357 شهيدا، و59410 جريحا 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.