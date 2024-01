بعد قصف سيارة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها.. مسعف ينهار باكيا على استشهاد زملائه (شاهد)

وثق مدون فلسطيني لحظة انهيار مسعف، بعد استشهاد زميله بقصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية، أمس الأربعاء، سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة دير البلح، مما أدى إلى استشهاد 4 مسعفين.

وأدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الواقعة، وقالت في بيان نشرته على حسابها بمنصة “إكس”: “لقد نزل خبر مقتل زملائنا الأعزاء من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء تأدية عملهم المنقذ للحياة في دير البلح بغزة، الحسرة في قلوبنا جميعا”، مشددة على أن “هذا الأمر غير مقبول”.

وأضافت أن “فريق الإسعاف بغزة عمل بلا هوادة في ظروف مروعة من أجل التخفيف من معاناة الجرحى والمرضى خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

وأردفت اللجنة “ننعى مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فقدان هؤلاء الزملاء المنقذين للحياة ونتقدم بخالص تعازينا لعائلاتهم وأحبائهم”.

ولفتت إلى أن “القانون الدولي الإنساني واضح بأنه لا يجوز أبدا أن يخسر العاملون في المجال الطبي أرواحهم أثناء تقديم الدعم لمجتمعاتهم”.

We strongly condemn the killing of four members of the @PalestineRCS. Their ambulance was hit on Salah al-Din Street at the entrance of Deir al-Balah in the middle of the Gaza Strip. This is unacceptable.

We express our profound sadness & send our deepest condolences to those… pic.twitter.com/h8k90jw1rh

— IFRC (@ifrc) January 10, 2024