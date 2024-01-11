“حماس”: نتطلع لإصدار محكمة العدل الدولية قرارًا بمحاسبة إسرائيل ووقف العدوان على غزة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تطلعها إلى أن تصدر محكمة العدل الدولية المنعقدة في لاهاي قرارًا “ينصف الضحايا بوقف العدوان فورًا على غزة ومحاسبة مجرمي الحرب (الإسرائيليين)”.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم في بيان، اليوم الخميس، “نرحب بانعقاد الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية اليوم في لاهاي بناءً على طلب جنوب إفريقيا بتهمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية”.

وأضاف “نتطلع لأن تصدر المحكمة قرارًا ينصف الضحايا، بوقف العدوان فورًا على غزة ومحاسبة مجرمي الحرب”.

وصباح اليوم الخميس، بدأت جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية في دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

الرئيس البرازيلي "لولا دا سيفا" أعلن دعم بلاده للدعوى القضائية التي أقامتها #جنوب_إفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام #محكمة_العدل_الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وذلك خلال استقباله السفير الفلسطيني في #البرازيل وفقًا لبيان وزارة الخارجية البرازيلية. pic.twitter.com/xWojV5dLv3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2024

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في “ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وكانت إسرائيل قد وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد “دحض” ما وصفته بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.

هل تستطيع #جنوب_إفريقيا إقناع محكمة العدل الدولية بمقاضاة إسرائيل؟

المفكر الأمريكي نورمان فينكلشتاين يُجيب…#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/NgLXL95u6D — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.