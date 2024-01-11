عبير الجمال.. أردنية تحدت الصعاب للوصول إلى غزة ودعم النازحين (فيديو)

ليست من سكان قطاع غزة، لكنها لبت نداء الإنسانية قاطعة آلاف الكيلومترات من الأردن إلى مصر ومن ثم إلى القطاع.

عبير الجمال، ناشطة أردنية تحدت الصعاب وتمكنت من دخول غزة -خلال أيام الهدنة- لتقديم الدعم النفسي والمادي للنازحين.

وقالت عبير للجزيرة مباشر: “لم أعرف ماذا أفعل، رفضت الخروج في مسيرات الاحتجاج وركزت جهدي على الذهاب للقاهرة حتى أكون بجوار أهلنا في غزة”.

هكذا اختارت عبير طريقها عبر تقديم دعم مادي ملموس، تمثل في مبادرة تجمع من خلالها مساعدات يستفيد منها نازحو المخيمات الذين يعيشون أوضاعاً مريرة.

لكن صعوبات جمّة واجهت الفتاة الأردنية في رحلتها تلك، وهي صعوبات زادتها إصرارا على عدم الرجوع إلى الوراء، والمضي قدما لتقديم المُستطاع ولتخفيف مصاب الجيران الفلسطينيين.

المبادرة التي أطلقتها عبير الجمال لاقت انتشارا ودعما من أصدقائها ومعارفها وامتدت حتى لآخرين لا يعرفونها وفق ما تقول.

وتوضح عبير أنها تقوم بتوزيع ما يصلها من مساعدات إلى من يحتاجون إليها، مشيرة إلى نقص شديد في حليب الأطفال والأدوية.

واختارت الناشطة الأردنية، طوعا، مشاركة النازحين ظروفهم الحياتية الصعبة، التي تزداد صعوبتها مع قلة توافر المياه وانقطاع الكهرباء، وصولا إلى شُح الأغذية.

وأبدت الفتاة الأردنية إعجابها الشديد بالأمل الذي يحيا به النازحون جنوب القطاع في غد يتمكنون فيه من إعادة إعمار بيوتهم المهدمة، وتعجبت من قدرتهم على الصمود والإصرار رغم كل ما يلقونه في هذه الحرب.