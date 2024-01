“مشتاقين لأمي ومحتاجينها”.. مأساة أسرة تعيش داخل منزل مدمر في رفح بعد استشهاد الأم (فيديو)

يعيش الفلسطيني محمود الدرة رفقة أطفاله الخمسة بعد استشهاد زوجته، على أنقاض منزل مدمر غربي مدينة رفح، عقب نزوحه من مدينة غزة شمالي القطاع.

واستقر محمود وما بقي من أسرته في رفح، بعد سلسلة من التنقلات والنزوح إلى عدد من المدارس ومراكز الإيواء شمالي القطاع، التي هددهم الاحتلال وأخرجهم منها تارة، وتارة أخرى لم يجدوا مكانًا لهم فيها.

ويقول الدرة للجزيرة مباشر “قعدت في المدارس فترة طويلة، ثم تنقلت لكنيسة، فهدد الاحتلال الكنيسة، ذهبنا مرة أخرى لإحدى المدارس، وهددونا هناك أيضًا، اضطررت للمجيء إلى هنا، لم أجد مكانًا آخر غير هنا”.

90 days of brutal war, mass displacement continues daily.

Families forced to move repeatedly, searching for safety where there is none.

1.9 million people – almost 90% of population – displaced across📍#GazaStrip, many multiple times, 1.4 million sheltered in @UNRWA facilities. pic.twitter.com/uzqsoKPJBb

