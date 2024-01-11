من بيت إلى بيت ومن مدرسة إلى أخرى.. فلسطيني يعاني كثرة النزوح بعد قصف بيته شمالي غزة (فيديو)

كشف فلسطيني عن معاناته جراء كثرة التنقل والنزوح من مكان إلى آخر داخل قطاع غزة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه لكل مكان ينزح إليه.

وعاد المواطن إلى بيته الذي قصفه الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحثًا عن ملابس أو أيّ أمتعة يمكن أن يستخرجها من تحت الأنقاض ويستفيد بها.

وقال للجزيرة مباشر “ولا لنا في حماس، احنا عالم مسالمة، أخرجونا من الدار روحنا على المدرسة بعدما وصلنا المدرسة بـ3 أيام، أخرجونا منها وأحرقوها”.

وأوضح أنه واصل التنقل بحثًا عن مكان آمن “ثم ذهبنا لساحة القسام وأمضينا يومين في العراء، ثم أخرجونا من ساحة القسام وروحنا على حي الصفطاوي من هناك لم يمض 5 أيام حتى أخرجونا أيضًا”.

فوق أنقاض منزله المدمر.. شاب فلسطيني قرر العيش في منزله رغم تدميره بقصف إسرائيلي #الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/bjUDJwq4aR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2024

وتحدث بحسرة عن منزله المدمّر هو والمربع السكني به، وقال إنه كان يوجد في بيته 82 شخصًا كلهم نزحوا، وأشار بيده إلى منازل جيرانه المقصوفة قائلًا “شعب غلبان ملهوش في حاجة وبيوتهم اتهدمت”، ووجه رسالة إلى الدول العربية، وقال “الدول اللي بتتفرج عليها، هل يرضيكم هذا؟”.

وأشار بأسى إلى أن ابنته لا تستوعب حتى الآن أن منزلهم قد دُمّر كليًّا، وقال “بنتي تقول ليه بدي أروح على الدار ولا تصدق أن دارنا مقصوفة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و”دمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.