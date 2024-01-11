هل تستطيع جنوب إفريقيا إقناع محكمة العدل بإدانة إسرائيل بجرائم إبادة جماعية؟ نورمان فينكلشتاين يجيب (فيديو)

يرى المفكر الأمريكي اليهودي نورمان فينكلشتاين، أن التحدي أمام جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية هو إثبات أن إسرائيل اقترفت “جرائم إبادة جماعية”، نظرًا لأن مثل هذه القضايا يصعب إثباتها بالأدلة.

ويعتقد فينكلشتاين في حديثه للجزيرة مباشر، أن جنوب إفريقيا ستحاول إثبات ما حصل في قطاع غزة، و”من خلال الإجراءات سيتم التدليل على أنه هناك حالات مقنعة”.

وأوضح أنه إذا تمكنت جنوب إفريقيا من إثبات ذلك، فستتم دعوة المحكمة الجنائية إلى مواصلة التحقيق في هذه “الجرائم التي تفضي إلى إبادة جماعية في المستقبل”.

وأشار المفكر اليهودي إلى أنه وفقًا لما قرأه من أوراق هذه الدعوة الجنائية، فإنهم “تمكنوا من إثبات بدون أدنى شك بأنه هناك حالات من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ولا أصدق أن يخلُص من يقرأ هذه الصفحات إلى أيّ استنتاج عدا أن إسرائيل بصدد اقتراف إبادة جماعية”.

هل تستطيع #جنوب_إفريقيا إقناع محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية؟

المفكر الأمريكي نورمان فينكلشتاين يُجيب… pic.twitter.com/Y02NPZ7Mkv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2024

وتحدث فينكلشتاين عن إمكانية حدوث ضغوط سياسية على قضاة محكمة العدل الدولية، وقال “هناك فرق بين الوقائع الظاهرة، وبين ما سيمليه السياسيون على المحكمة، ولا سيما أنها مكونة من 15 قاضيا من 15 دولة مختلفة من كافة أنحاء العالم، وكل من هؤلاء القضاة حتى وإن كانوا فنيًّا مستقلين، فإنه سيكون عليهم ضغط كبير من قبل حكوماتهم ودولهم فيما يخص طريقة تسيير هذه المحاكمة”.

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها الأولى اليوم الخميس للنظر في طلب جنوب إفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، وكانت إسرائيل قد وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفته بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، وستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.