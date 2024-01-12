أول تعليق من بايدن بعد تنفيذ قواته ضربة عسكرية في اليمن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية والبريطانية “نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن يستخدمها الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر” في البحر الأحمر.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض، الجمعة، إن الضربات نُفذت “بدعم” من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، مضيفا “لن نتردد” في “إصدار أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات” إذا لزم الأمر.

وتابع: “هذه الضربات هي رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ”.

وتابع “هذه الهجمات عرّضت الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركاءنا للخطر، كما قوضت التجارة وهددت حرية الملاحة”.

#بايدن: 📌 بتوجيه مني وبالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذنا ضربات ناجحة ضد أهداف للحـ.ـوثيـ.ـين في #اليمن. 📌 الضربات تأتي ردا مباشرا على هجمات الحـ.ـوثيـ.ـين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YvZHFhfzaz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2024

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن “البحرية الملكية تواصل القيام بدوريات في البحر الأحمر ضمن قوى متعددة الجنسيات لردع العدوان الحوثي”.

وأضاف أن “لندن ستدافع دائما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة”.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين أفادت بوقوع “عدوان أمريكي بمشاركة بريطانية” يستهدف مدناً يمنية عدة،.

وقالت القناة التابعة للحوثيين عبر موقعها الإلكتروني إن “عدوانا أمريكيا بمشاركة بريطانية” يستهدف العاصمة صنعاء ومدينتَي الحديدة وصعدة.