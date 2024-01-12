سياسة

أول تعليق من بايدن بعد تنفيذ قواته ضربة عسكرية في اليمن

الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)
12/1/2024

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية والبريطانية “نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن يستخدمها الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر” في البحر الأحمر.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض، الجمعة، إن الضربات نُفذت “بدعم” من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، مضيفا “لن نتردد” في “إصدار أمر باتخاذ مزيد من الإجراءات” إذا لزم الأمر.

وتابع: “هذه الضربات هي رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ”.

وتابع “هذه الهجمات عرّضت الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركاءنا للخطر، كما قوضت التجارة وهددت حرية الملاحة”.

من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن “البحرية الملكية تواصل القيام بدوريات في البحر الأحمر ضمن قوى متعددة الجنسيات لردع العدوان الحوثي”.

وأضاف أن “لندن ستدافع دائما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة”.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين أفادت بوقوع “عدوان أمريكي بمشاركة بريطانية” يستهدف مدناً يمنية عدة،.

وقالت القناة التابعة للحوثيين عبر موقعها الإلكتروني إن “عدوانا أمريكيا بمشاركة بريطانية” يستهدف العاصمة صنعاء ومدينتَي الحديدة وصعدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات