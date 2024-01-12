جنوب إفريقيا ترد على اتهام إسرائيل لها بتمثيل “حماس” أمام محكمة العدل الدولية

رفضت دولة جنوب إفريقيا، الجمعة، اتهام إسرائيل لها بأنها تمثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أمام محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام مقر المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، عقب انتهاء جلسة الاستماع الخاصة بدفاع إسرائيل عن نفسها من تهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: “نحن لا نمثل حماس كما تدعي إسرائيل، بل يمثل هذا الفريق شعب جنوب إفريقيا”.

وأضاف: “ادعاء إسرائيل بأننا أشدنا بحماس بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، لا أساس له من الصحة ونرفضه وندينه”.

وأكد الفريق القانوني أن جنوب إفريقيا “نددت بأعمال حماس في 7 أكتوبر، وطالبت بتحقيق أممي”.

عاجل | الفريق القانوني لـ #جنوب_إفريقيا: لانعتبر حماس منظمة إرهابية وقد لا نتفق مع ما قامت به #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/aYlCcu2SYt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2024

وتابع: “لا نتفق مع ما فعلته حماس، لكننا لا نعتبرها منظمة إرهابية، ونتعامل مع جميع الأطراف الفلسطينية”.

وقال الفريق القانوني: “نحن واثقون من أننا قدمنا دعوى كاملة”، مضيفا أن “إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به”.

وشدد على أن “دفاع إسرائيل عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية”.

وأمس الخميس، قدم الفريق القانوني في جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية، حججه في إثبات ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في غزة، بينما خصصت جلسة الجمعة للاستماع لدفاع إسرائيل.

بدروه، أعرب وزير العدل الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن أمله بأن ترفض محكمة العدل الدولية الدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا ضد حكومته بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقال كاتس: “عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، يبدو أن المعايير المزدوجة لبعض دول العالم تصرخ إلى السماء”.

وأضاف: “لا يوجد أي أساس لادعاءات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. على العكس تماما. ولم يتم تقديم أي دليل على ذلك، بل دليل فقط على حرب دفاعية أخلاقية لا مثيل لها”، وفق تعبيره.

وتابع كاتس: “جنوب أفريقيا نفسها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم منظمة حماس التي تدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل”.

الفريق القانوني لإسرائيل في #محكمة_العدل: التدابير التي تطالب جنوب إفريقيا بتطبيقها تحرم إسرائيل من حقها بالدفاع عن شعبها #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/QpBgVlNkz4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2024

وأضاف كاتس: “آمل أن يتم رفض الشكوى بشكل كامل واعتقد أن العدالة ستسود”.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.