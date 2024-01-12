حتى الحيوانات لم تسلم من قصف الاحتلال.. الجزيرة مباشر ترصد استهداف منزل عائلة فياض ومزرعته (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر آثار الدمار في منزل عائلة فياض بدير البلح الذي قصفته إسرائيل الليلة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 11 شخصا بينهم أطفال ونساء ومسنون.

وفي هذا القصف، لم تقتصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي على البشر والمباني فقط، بل طالت الحيوانات أيضًا.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر المبنى مدمّرًا كليًّا، إضافة إلى دمار لحق بالمزرعة الخلفية للمبنى، حيث ظهر عدد من الحيوانات والمواشي النافقة جراء القصف.

وقال شهود عيان، إن عائلة فياض لم تكن تنتمي إلى أي فصيل سياسي، وكانت وظيفتها هي رعاية الغنم والمواشي والتجارة بها.

وأوضح جار للعائلة، أن صاحب البيت بشير فياض، الذي استشهد جراء القصف، كان يغسل الكلى منذ أكثر من 10 سنوات، كما أنه رجل قعيد ومريض بالسكري وضعيف البصر لا يرى بعينيه جيدًا.

وأشار إلى أن أفرادا من عائلة فياض نزحوا إليه هنا باعتبار المنطقة آمنة، إذ أعلن الاحتلال الإسرائيلي في منشوراته أن هذا المربع آمن وطلب من السكان في الشمال وشرق خان يونس النزوح إليه، وبالرغم من ذلك، قصف الاحتلال المنزل فجر اليوم واستشهد كل مَن كان فيه.

وأصبحت العربات التي تجرها الحمير والأحصنة هي الوسيلة الأكثر استخدامًا في غزة للتنقل والنزوح بين الأحياء، وللهروب من ويلات الحرب إلى المناطق الأقل تضررًا، ولنقل المصابين، وذلك في ظل شح الوقود بسبب الحصار الإسرائيلي واستهداف سيارات الإسعاف.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الخميس، “23 ألفا و708 شهداء و60 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.