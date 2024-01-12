حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله يدينون الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن

أدانت حركتا المقاومة “حماس” و”الجهاد الإسلامي” الفلسطينيتان، وحزب الله اللبناني، الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على اليمن فجر اليوم الجمعة.

وقالت حماس، في بيان “ندين بشدة العدوان الأمريكي البريطاني السافر على اليمن؛ ونحمّلهما مسؤولية تداعياته على أمن المنطقة”.

وأضافت “القصف الجوي والبحري على الأراضي اليمنية جريمة وعدوان سافر على السيادة اليمنية، وتهديد لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية جاءت لحماية الاحتلال الصهيوني النازي وللتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وعموم المنطقة العربية”.

وقالت الحركة إن “العدوان الغاشم” على اليمن هو عمل “غير محسوب، واقعٌ تحت تأثير إرادة الاحتلال الصهيوني وقيادته النازية المتطرّفة، ولن يزيد المنطقة إلا اشتعالًا وتوترًا، تتحمَّل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن”، على حد تعبيرها.

صور متداولة تظهر القصـ.ـف الأمريكي البريطاني الذي استهدف مواقع عدة للحـ.ـوثيـ.ـين في #اليمن.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/9JvG3Gw0du — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2024

وشددت على أن “المنطقة لن تشهد أمنًا واستقرارًا إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني”.

وطالبت الحركة، واشنطن ولندن بـ”مراجعة سياساتهما الاستعمارية واحترام سيادة الدول ومصالح الشعوب العربية، التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجرائم الصهيونية الوحشية”.

الجهاد الإسلامي

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن “هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين”.

وأضافت الحركة، أن ذلك “يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”، وأكدت أن “مقاومة شعوب أمتنا هي التي ستنتصر في النهاية”.

ودعت الأمتين العربية والإسلامية إلى “التحرك رفضا للعدوان على اليمن الذي نهض دفاعا عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين”.

حزب الله

من جهته، دان حزب الله اللبناني، الجمعة، الهجمات على اليمن، وقال في بيان “ندين بكل شدة العدوان الأمريكي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه ‏وسيادته وعلى ‏شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوة وشجاعة ومسؤولية إلى جانب ‏الشعب ‏الفلسطيني ومقاومته الباسلة”.

صور متداولة تظهر القصـ.ـف الأمريكي البريطاني الذي استهدف مواقع عدة للحـ.ـوثيـ.ـين في #اليمن.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/9JvG3Gw0du — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2024

وأضاف “العدوان الأمريكي يؤكد مرة جديدة أن أمريكا هي الشريك الكامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة والمنطقة، وهي التي تعمل على ‏دعمه ‏ومده بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه وإجرامه والاعتداء على كل ‏من يقف إلى جانب ‏الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وشدد الحزب على أن “هذا ‌‏العدوان لن يفتّ في عضد اليمن بل سوف يزيده قوةً وعزيمة وشجاعة على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته المحقة ‏والعادلة”.‏

وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه “ردًّا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.