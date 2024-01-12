سرايا القدس: تفجير حقل ألغام في قوات الاحتلال المتوغلة في غزة (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تسجيلا مصورا لما قالت إنه تفجير لحقل ألغام بخط إمداد لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات رصد واستطلاع حركة دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا عبر طريق تستخدمه قوات الاحتلال المتوغلة بريا جنوب شرق غزة.

وتحوي اللقطات ما ذكرت سرايا القدس أنه تجهيز لحقل ألغام تمهيدا لتفجير طريق إمداد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثم بعد ذلك تظهر عملية التفجير في دبابات وناقلات جنود.

وذكرت سرايا القدس أنها استهدفت خط مسير قوة مشاة الاحتلال بقذائف الهاون وصواريخ 107.

وقالت سرايا القدس في بيان آخر إنها قصفت قوات الاحتلال بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 في محيط مسجد حليمة وسط خان يونس.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على غزة خلّفت 23708 شهداء، و60005 مصابين، بينهم 70% من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.