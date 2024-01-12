سياسة|اليمن

شاهد: اللحظات الأولى للقصف الأمريكي البريطاني لمواقع في اليمن

اللحظات الأولى لضرب أمريكا وبريطانيا لليمن
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12/1/2024-|آخر تحديث: 12/1/202409:48 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، ضربات جوية وبحرية لـ”أهداف في اليمن” تابعة لجماعة الحوثي.

ووثق يمنيون اللحظات الأولى لتفجير عدد من هذه المواقع التي تقول الولايات المتحدة إنها مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق تابعة للحوثيين في اليمن.

وأظهرت الصور انفجارات كبيرة بالقرب من منازل المدنيين.

وقبل ساعات أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، “نجاح” الضربات الأمريكية والبريطانية لعدد من الأهداف في اليمن “كان يستخدمها الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر” في البحر الأحمر.

وأوضح قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، أن القوات الأمريكية استخدمت أكثر من 100 صاروخ موجه عبر الجو والبحر في ضرباتها للحوثيين.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين قد أفادت بوقوع “عدوان أمريكي بمشاركة بريطانية” يستهدف مدنًا يمنية عدة.

وقالت القناة التابعة للحوثيين عبر موقعها الإلكتروني إن “عدوانا أمريكيا بمشاركة بريطانية” يستهدف العاصمة صنعاء ومدينتَي الحديدة وصعدة.

المصدر : الجزيرة مباشر