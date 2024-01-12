صحفي إسرائيلي: لا يهمني أن تضور أطفال غزة جوعًا حتى الموت (فيديو)

في إطار تواصل التصريحات التحريضية الإسرائيلية، بشأن الأوضاع في غزة، قال الصحفي الإسرائيلي إيتمار فلايشمان، إنه لا يهمه أن “يتضور أطفال غزة من الجوع حتى الموت”.

وقال فلايشمان في لقاء على التلفزيون الإسرائيلي “انظروا ما حل بنا. ما الذي تعلّمه أعداؤنا أن بإمكانهم فعله إذا خطفوا لنا إنسانًا واحدًا -في إشارة لجلعاد شاليط-، وبالتالي خطفوا 200، وإذا لم تصلهم رسالة منا بأن اختطاف مواطنين سيكفلهم ثمنًا باهظًا، وأن أطفال غزة سيجوعون حتى الموت (فسيكررون ذلك)”.

وأضاف “على العدو أن يفهم أن (احتجاز) الرهائن الإسرائيليين في غزة ليس مجزيًا بالنسبة لهم، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فإنهم في المرة المقبلة سيخطفون 400”.

صحفي إسرائيلي: لا يهمني إن تضوّر أطفال #غزة جوعًا أو عاشوا في أنابيب الصرف الصحي أو أكلوا خبزًا متعفنًا #الجزيرة_مباشر | #إيتامار_فلايشمان pic.twitter.com/sR24remOTO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 11, 2024

وتابع “بالتالي إذا اضطر أطفال غزة إلى أن يعيشوا في أنابيب الصرف الصحي وأن يأكلوا خبزًا متعفنًا، فلا يهمني ذلك”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الخميس، “23 ألفا و469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.