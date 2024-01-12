عائلة دحل.. تصنع الحلوى لإسعاد الأطفال النازحين في رفح (فيديو)

في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها النازحون في مخيمات مدينة رفح، قرر الشاب محمد دحل وعائلته صناعة الحلوى لإدخال السعادة على الأطفال من النازحين وتخفيف وطأة آلام الحرب عليهم.

وقال محمد للجزيرة مباشر إنه يشارك مع والده وأعمامه في صناعة الحلوى من السكر والماء، مضيفا أنهم يضعونها في قوالب بأشكال مختلفة بعد نضجها لتصبح جاهزة للتوزيع على الأطفال.

ويضيف دحل أنه فكر وعائلته في هذا المشروع بسبب الظروف المعيشية الصعبة في المخيمات وغلاء الأسعار، فيعتبرونه مصدر رزق لهم، موضحا أنه يبيع حبة الحلوى مقابل ثمن زهيد ليتمكن الأطفال من شراءها.

وقال دحل إنه يواجه صعوبة في توفير المواد اللازمة لصناعة وتجهيز الحلوى، مثل السكر والأكياس والأعواد، إذ أصبحت جميعها تباع بضعف السعر، هذا إن وجدت.

وذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصنع فيها هو وعائلته الحلوى، إذ توارثت العائلة هذه المهنة من الأجداد.

وقال الشاب النازح من خان يونس إنهم في القطاع يريدون أن يعيشوا مثل غيرهم في هذا العالم بدون حروب.