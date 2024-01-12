فريق الدفاع عن إسرائيل يقدم مرافعته أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)

قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة “عمل من أعمال الدفاع عن النفس ضد حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى”.

وأضاف بيكر في افتتاح اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، أن جنوب إفريقيا قدمت أمس الخميس “قصة مشوهة بشكل صارخ” عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة.

واتهم بيكر حماس باتخاذ الفلسطينيين في غزة دروعا بشرية، كما اتهم حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة واستغلالها في صالح الأعمال العسكرية.

وشكك بيكر في أعداد الشهداء في غزة، وقال “الحديث عن 20 ألف ضحية غير موثق ومصدر المعلومة حماس”.

وتحدث بيكر عن حجم الدمار والخراب في غزة، وحمّل حماس المسؤولية، قائلًا إن “معظم المنشآت دمرت وفخخت في غزة من قبل حماس، وآلاف المباني أصيبت بصواريخ ضلت طريقها”، في إشارة لصواريخ حماس.

واعتبر بيكر أن اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية يعد “تقليلًا من قدر هذا المصطلح”، موضحًا أن “معاهدة الإبادة الجماعية جاءت بعد محرقة اليهود، وهي ترمي لعدم تكرر ذلك أبدا”، مشيرًا إلى أن استخدام هذا المصطلح على الوضع الحالي “يجعل المعاهدة دون فحوى”.

ودعت إسرائيل، عن طريق فريق دفاعها، محكمة العدل الدولية إلى رفض مطالب جنوب إفريقيا بالوقف الفوري للحرب على غزة. وقال بيكر “يجب رفض الطلب والالتماس لما ينطويان عليه من تشهير”، كما أنه وفقًا لبيكر “يحرم إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها”.