فلسطين: شعبنا سيظل مدينا بالعرفان لحكومة جنوب إفريقيا وشعبها الشجاع

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني سيظل “مدينا بالعرفان لحكومة جنوب إفريقيا وشعبها الشجاع، على وقوفهم في وجه الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود”.

ورحبت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، اليوم الجمعة، بـ”الخطوة الشجاعة” التي اتخذتها جنوب إفريقيا بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وأضافت الوزارة في البيان أن هذه الخطوة تأتي في “لحظة مصيرية للشعب الفلسطيني”، و”سيكون لها تبعات عالمية في سياق العدوان الذي تشنه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال”.

وقال البيان إن مرافعة جنوب إفريقيا سلطت “الضوء على الأدلة الدامغة على كون إسرائيل تخرق التزاماتها وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بشكل متعمد وواسع النطاق”، مشيرا إلى أن إسرائيل “ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفشلت باتخاذ إجراءات للوقاية من وقوع جريمة الإبادة الجماعية”.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الفلسطينية أن خطوة جنوب إفريقيا تأتي في ظل “الفشل المستمر للمجتمع الدولي في تولي مسؤولياته”، كما أن “الشلل السياسي الذي بات يتسم به المجتمع الدولي” فضح “ازدواجية المعايير التي تهدد مصداقية وجدوى النظام الدولي”.

وأكدت الوزارة أن “القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ذات طبيعة قانونية وليست سياسية”، داعية المحكمة أن “تتخذ من القانون معيارا للتوصل إلى حكمها إزاء هذه القضية المصيرية، وأن تتجنب الوقوع في كمائن الكراهية والانحياز والعنصرية والفوقية وازدواجية المعايير”.

كما دعت الوزارة المحكمة إلى “التأكيد على رفضها القطعي لأي محاولات لتسييس إجراءات التقاضي، أو توظيف الخطاب العدواني”.