لتوفير حاجات النازحين.. سوق بديلة في شارع أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي غزة (فيديو)
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12/1/2024
أقام بائعون سوقا بديلة في شارع أبو إسكندر، في حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة، لتوفير الحاجات الأساسية للنازحين هناك.
وقال محمود خلة، أحد البائعين في السوق، للجزيرة مباشر إن السوق البديلة باتت مقصدا للنازحين من كل مكان، مضيفا أنهم قرروا عمل هذه النقطة للنازحين في مدرسة قريبة.
وأوضح خلة أن الكثير من النازحين جاؤوا من عدة أماكن من الشمال ومن غزة ومن معسكر الشاطئ وحي التفاح.
وتتنوع البضائع المقدمة في السوق رغم صعوبة الحصول عليها، وارتفاع أسعارها لأضعاف.
وقال مجد السوسي، وهو بائع آخر، للجزيرة مباشر إن السوق تسد حاجيات المترددين عليه من خضروات ومواد غذائية أساسية.
أما بائع اللحوم أبو رائد حرب فعبر عن صعوبة الأوضاع المعيشية للسكان المهجرين من بيوتهم من برودة الطقس إلى عدم توافر المأوى كما يقول.
المصدر : الجزيرة مباشر