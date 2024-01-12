“لن يثنينا عن دعم فلسطين”.. مسؤولون حوثيون يتوعدون الولايات المتحدة وبريطانيا “بثمن باهظ”

قال نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء حسين العزي إن اليمن تعرض لهجوم “عدواني واسع” من سفن وغواصات وطائرات أمريكية وبريطانية وعلى واشنطن ولندن الاستعداد “لدفع الثمن باهظا”.

وقال العزي في تغريدة على منصة “إكس” فجر الجمعة “تعرضت بلادنا لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية وبريطانية، وبلا شك سيتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظا وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر”.

صور متداولة تظهر القصـ.ـف الأمريكي البريطاني الذي استهدف مواقع عدة للحـ.ـوثيـ.ـين في #اليمن.#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/9JvG3Gw0du — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2024

استهداف بوارج أمريكية وبريطانية

وكان عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي علي القحوم قد أعلن “استهداف” بوارج أمريكية بريطانية في البحر الأحمر، ردا على الغارات التي نفذتها واشنطن ولندن على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.

وقال القحوم في تغريدة على منصة “إكس”: “لم يتأخر الرد اليمانيّ الآن القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأمريكية البريطانية في البحر الأحمر وحرب مستعرة في البحر الأحمر واستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية بريطانية.. والقادم أعظم”.

“أكبر حماقة في تاريخهما”

بدوره اعتبر محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا “أخطأتا في شن الحرب على اليمن، لأنهما لم يستفيدا من تجاربهما السابقة”.

امريكا وبريطانيا أخطأت في شن الحرب على اليمن لانها لم تستفد من تجاربها السابقة. فلولا حماقة بوش في دفع عفاش للعدوان علينا في مران عام ٢٠٠٤ لما قام الشعب اليمني بثورة ٢٠١٤ التي انهت حكم السفير الأمريكي في صنعاء وطردت قوات المارينز منها. ولولا حماقة أمريكا وبريطانيا في دفع… — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukhaiti) (@M_N_Albukhaiti) January 12, 2024

وأضاف البخيتي في تغريدة “لولا حماقة بوش -الرئيس الأمريكي الأسبق- في دفع عفاش للعدوان علينا في مران عام 2004 لما قام الشعب اليمني بثورة 2014 التي أنهت حكم السفير الأمريكي في صنعاء وطردت قوات المارينز منها”.

وتابع “لا شك أن أمريكا وبريطانيا نادمتان اليوم على الحماقات السابقة وعما قريب ستدركان أن العدوان المباشر على اليمن كان أكبر حماقة في تاريخهما”.

“لن يثني الشعب اليمني عن دعم فلسطين”

وأكد فضل أبو طالب، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، أن الهجمات الصاروخية على اليمن “لن تحقق أي نتيجة، ولن تثني الشعب اليمني عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني”.

وحمّل أبو طالب الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية النتائج والتداعيات المترتبة على هذا “العدوان”.

العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يأتي على خلفية موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة. إن العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني لن يحقق أي نتيجة ولن يستطيع إثناء الشعب اليمني عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني. نؤكد أن هذا… — فضل ابوطالب (@FAbotalb) January 12, 2024

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، مدعومة من البحرين وأستراليا وهولندا وكندا، فجر اليوم الجمعة، هجمات صاروخية ضد “أهداف في اليمن” تابعة لجماعة الحوثي.

وكانت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين قد أفادت بوقوع “عدوان أمريكي بمشاركة بريطانية” يستهدف مدنًا يمنية عدة.

وقالت القناة التابعة للحوثيين عبر موقعها الإلكتروني إن “عدوانا أمريكيا بمشاركة بريطانية” يستهدف العاصمة صنعاء ومدينتَي الحديدة وصعدة.