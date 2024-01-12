مئات الآلاف يتظاهرون في صنعاء تنديدا بالضربات الأمريكية البريطانية على اليمن (فيديو)

تدفّق مئات الآلاف من اليمنيين إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، تنديدًا بالضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين ردًا على هجماتهم في البحر الأحمر.

وتحت مظلة الأعلام اليمنية والفلسطينية، تظاهر هؤلاء في مسيرة كان عنوانها “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

ورفع بعضهم صور زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، مرددين هتافات “الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل”، وكان بينهم من يحمل “رشاشات كلاشينكوف”، وفق ما أفاد شهود عيان.

وألقي بيان لمنظمي التظاهرة بعنوان “مليونية الفتح الموعود والجهاد المقدس”، جاء فيه: “نؤكد أن العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن دعم للكيان الصهيوني لمنعنا من نصرة فلسطين”.

وأضاف “نعلن عن تأييدنا ومباركتنا لانطلاق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مفوضين لقائدنا في كل الخيارات والقرارات”.

وينظّم الحوثيون تظاهرات أسبوعية منذ اندلاع الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، مؤكدين مساندتهم للفلسطينيين.

وأتت هذه المظاهرة بعد ساعات على شنّ الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم لأسابيع (سفنًا تجارية مرتبطة بتل أبيب) في البحر الأحمر تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا مع إسرائيل.

وبداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر على سفن مرتبطة بإسرائيل، ما دفع شركات شحن عدة إلى تفادي المرور عبر باب المندب وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن ومدته بين أوروبا وآسيا.

ونشرت الولايات المتحدة سفنًا حربية وشكلت تحالفًا دوليًا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.