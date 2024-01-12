مراسل الجزيرة مباشر: الدعم السريع يستهدف مقر قيادة الجيش السوداني بصواريخ موجهة

قال مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم إن قوات الدعم السريع قصفت، مساء الخميس، مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط العاصمة بالصواريخ الموجهة، فيما استهدف الجيش مناطق سيطرة الدعم السريع جنوب شرقي العاصمة بالمدفعية الثقيلة.

وتسببت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان منذ إبريل/نيسان الماضي في مقتل أكثر من 12190 شخصًا، وفق تقديرات منظمة “مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها” (أكليد)، وهي حصيلة يُعتقَد أنها أقل من الحصيلة الفعلية.

كما تسبّبت في نزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.