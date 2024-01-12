مسؤول فلسطيني: إسرائيل ستستند إلى حجتين لتبرئة نفسها من تهمة الإبادة الجماعية في غزة (فيديو)

توقع مساعد وزير الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، أن تستند إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إلى حجتين لتبرئة نفسها من تهمة “الإبادة الجماعية في قطاع غزة” التي رفعتها عليها جنوب إفريقيا.

وقال عوض الله للجزيرة مباشر، إن الحجة الأولى هي قضية “الدفاع عن النفس”، مضيفًا “وهذا فنده فوغان لوي -المحامي البريطاني وعضو فريق الدفاع لجنوب إفريقيا- إذ أوضح في المحكمة أنه لا يمكن أن تقول إسرائيل إنها تدافع عن نفسها، لأنه لا يوجد حق لدولة احتلال أن تدعي أنها تدافع عن نفسها”.

وأشار عوض الله إلى أن إسرائيل لا تستطيع أن تعتد بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على حق الدفاع عن النفس، وقال “لا تنطبق عليها هذه المادة، ما ينطبق على إسرائيل هو ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أنها ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف باعتبارها قوة محتلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تخالف كل مواد اتفاقيات جنيف”.

#جنوب_إفريقيا تتهمها بارتكاب إبـ.ـادة جماعية في #غزة.. كيف سترد إسرائيل خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/efvVWX57xQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2024

أما الحجة الأخرى، وفقًا لعوض الله، فهي التي تستند إليها إسرائيل دائمًا أمام المجتمع الدولي، بل وتحاكم بها أي معارض لسياساتها، وهي أن كل من يعادي إسرائيل “يعادي السامية”، وأشار عوض الله إلى أن “إسرائيل أفلست سياسيًّا وعسكريًّا وقانونيًّا”.

كما يتوقع مساعد وزير الخارجية الفلسطينية، أن تهاجم إسرائيل كل المؤسسات الدولية ودولة جنوب إفريقيا وكل الدول التي تساندها.

وانتهت أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة”، واستمعت فيها المحكمة إلى فريق الدفاع من جنوب إفريقيا، وتبدأ اليوم الجمعة أولى جلسات الاستماع إلى الجانب الإسرائيلي.