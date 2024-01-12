وزير العدل الفلسطيني: قرار محكمة العدل الدولية ملزم لسلطات الاحتلال (فيديو)

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة للجزيرة مباشر إن من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرا قضائيا أو تدابير مؤقتة “ملزمة” لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، مساء الخميس، أن من المتوقع أن تصدر المحكمة الأمر القضائي أو التدابير خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.

وأكد الشلالدة أن رفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية انتصار لمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن ما يصدر من محكمة العدل سيسهل محاكمة قادة الاحتلال أمام الجنائية الدولية.

وذكر وزير العدل الفلسطيني أن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لا تتناول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بل تتناول جرائم الإبادة المرتكبة منذ النكبة عام 1948 بالأدلة الموثقة، لأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.

وقال الشلالدة إن معاناة جنوب إفريقيا من الفصل العنصري، مثلما يعاني منه الشعب الفلسطيني الآن، يزيد من قوة الدعوى المرفوعة من جانبها أمام محكمة العدل الدولية.

وبدأت الخميس أمام محكمة العدل الدولية جلسات الدعوى التي تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وارتكاب “أعمال إبادة” في قطاع غزة، وطلبت من قضاة المحكمة إصدار أمر عاجل لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري.