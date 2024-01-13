استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بمستوطنة أدورا غرب الخليل (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، الذي زعم أنهم تسللوا إلى مستوطنة جنوبي الضفة الغربية.

وكان جيش الاحتلال قد قال إنه قتل 3 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار بمستوطنة أدورا غرب الخليل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن إسرائيليا أصيب بإطلاق نار وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، من دون توضيح حالته الصحية.

ووقع الحادث في مستوطنة أدورا المقامة على أراضي قرية ترقوميا الفلسطينية، غربي مدينة الخليل.

وكانت صفارات الإنذار دوت بالمستوطنة في إشارة إلى عملية تسلل.

مصادر عبرية: لحظة اقتحام شبان فلسطينيين مستوطنة "أدورا" قرب الخليل، قبيل تنفيذ إطلاق النار. pic.twitter.com/oF0wxyh830 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 12, 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان: “متابعة للإنذار عن تسلل مسلحين إلى بلدة (مستوطنة) أدورا فالحديث عن قيام مسلحين بإطلاق نار نحو قوة عسكرية كانت تهم بدورية في البلدة (المستوطنة) حيث باشرت قوات الجيش بملاحقة المسلحين وبأعمال تمشيط واسعة في المنطقة”.

وأضاف: “خلال أعمال التمشيط تم رصد 3 مسلحين لتتم تصفيتهم (قتلهم) من قبل قوات الأمن”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (رسمية): “ارتقى فتيان وشاب، من بلدة إذنا غرب الخليل، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب مستعمرة “ادورا” غرب الخليل”.

وفجر السبت، نقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولهم إن الشهداء الثلاثة هم: “إسماعيل أحمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما) وعدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة (16 عاما)، وأنهم أبناء عم، وارتقوا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبهم، قرب مستعمرة “أدورا” المقامة على أراضي المواطنين قرب بلدة إذنا غرب الخليل.

وفي أعقاب ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي إذنا وترقوميا، وانتشرت بكثافة في محيط المستعمرة المذكورة، فيما تقوم طائرات الاحتلال بإطلاق قنابل الإنارة في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات؛ ما أسفر عن استشهاد 343 فلسطينيا وإصابة نحو 3950 واعتقال 5810، بحسب مصادر رسمية.