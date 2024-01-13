الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن عدد من أسيرات غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، عن عدد من أسيرات غزة اللواتي احتجزهن في سجن (الدامون) منذ مدة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إنه جرى نقل الأسيرات ومعتقلين آخرين من غزة، عبر حاجز (كرم أبو سالم).

وأوضح نادي الأسير، أنّه تم التأكّد من الإفراج عن الأسيرات:

سائدة صلاح الشرافي

نعمة أبو الخير سعد الله

إيمان إبراهيم محفوظ

ظريفة محمد كامل

سلميلينا عبد الله طبيل

أفنان سرحان نصر الله

نفين ناصر النجار

أسيل حاتم أبو زايدة

ولفت نادي الأسير إلى أن عدد أسيرات غزة في سجن (الدامون) وصل إلى أكثر من 50 أسيرة، يبلغ عمر أكبرهن 82 عامًا، وأصغرهن 15 عامًا.

وأشار النادي إلى أن عدد أسيرات غزة أعلى من هذا العدد، وإن البيانات المتاحة تتعلق بالأسيرات اللواتي احتجزن في سجن (الدامون)، وذلك في ظل استمرار الاحتلال في جريمة الإخفاء القسري للأسيرات.

ولفت البيان إلى أن أسيرات غزة يواجهن عمليات تنكيل وإذلال مضاعفة على مدار الوقت، وهن محتجزات في ظروف مأساوية.

وأضاف أن “كافة معتقلي غزة لم يتسنّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، ويمنع (الاحتلال) الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما يرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم”.

وبعد الإفراج عن معتقلين من غزة اعتُقلوا خلال الاجتياح البري لغزة، نقل المعتقلون شهادات مروّعة، تعكس مستوى عاليا من التوحش وعمليات التعذيب.

يذكر أنه بعد الاجتياح البري الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقل الاحتلال مئات الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع وخاصة مدينة غزة وشمالها، وطالت الاعتقالات النساء والأطفال والشباب والمسنّين.