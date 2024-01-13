الجزيرة مباشر تلتقي عائلة بطلة الكاراتيه الفلسطينية الشهيدة نغم أبو سمرة (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر عائلة بطلة الكاراتيه الفلسطينية نغم أبو سمرة التي استشهدت بعد نقلها للعلاج خارج القطاع متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مروان أبو سمرة والد الشهيدة نغم للجزيرة مباشر “نغم الكل يعرف قصتها أصيبت في قصف في منطقة النصيرات يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستشهدت أختها وحولوها إلى مستشفى شهداء الأقصى حيث مكثت فترة في العناية المركزة”.

وأضاف “بعدها ناشدنا الاتحادات الرياضية والدول، وكان هناك تجاوب كبير جدا وتبنى قضية إخراجها للعلاج بالخارج عدد كبير ونجحنا في إخراجها إلى مستشفى بئر العبد في مصر”.

ويصف الوالد ما حدث بعد ذلك لنغم قائلا “عندما وصلت مستشفى بئر العبد كانت مصابة بالتهابات حادة في الرئتين تحتاج لمضاد حيوي لم يكن متوفرا في مستشفى شهداء الأقصى”.

وأضاف “نغم كانت أصيبت بكسور في الجمجمة جراء القصف، وكسور في اليد اليسرى والقدم اليسرى وبتر في القدم اليمنى، لكن سبب الوفاة كان التهابات حادة في الرئتين نتيجة الميكروب وعدم قدرتها على الاستغناء عن أنبوب التنفس”.

واستشهدت لاعبة الكارتيه الفلسطينية نغم أبو سمرة،

نغم ضلتها شهر وهي بتستنى انها تطلع تتعالج من إصابتها ، نغم قتلها إغلاق المعبر وقتلها الاحتلال مثل ما قتل أختها ..

ربنا يرحمها ويصبر أهلها pic.twitter.com/q92IEKSXdj — آلاء الحوراني (@alaa_he_ho) January 12, 2024

وعن السيرة الذاتية لنغم قال الوالد “نغم كانت بطلة كاراتيه على مستوى فلسطين ومثلت فلسطين في عدة بطولات وكانت تطمح أن تكون لاعبة دولية كبيرة وتعد جيل من الفتيات، وكانت تحب هذه الرياضة ولكن حب ربنا لها كان أكبر من حبها لهذه الرياضة، الله يرحمها”.

ويضيف “نغم حاصلة على ماجستير تربية رياضية من جامعة القدس وكانت تقوم بالتدريس في الجامعة وكان عمرها 26 عاما، كان لديها ناد لتدريب الفتيات مجهز بأحدث الأدوات الرياضية وكانت تهتم بالرياضة”.

ويترحم الوالد على نغم في أسى قائلا “رحمها الله نغم مش هتتعوض ولكن أقول مش خسارة في ربنا هو اصطفاها واختارها تكون من الشهداء، وأحتسبها عند الله شهيدة”.

استشهدت بطلة الكاراتيه الفلسطينية #نغم_أبو_سمرة في مستشفى في العريش بسيناء.

نغم نُقلت من غزة إلى العريش بعد إصابتها في قصف إسرائيلي لمنزل عائلتها في مخيم النصيرات بقطاع غزة الشهر الماضي، وبترت ساقها، وقد أطلق ناشطون حينها حملة تطالب بالإسراع بنقلها لتلقي العلاج في الخارج.

إليكم… pic.twitter.com/EAH1JLZyC9 — AJ+ عربي (@ajplusarabi) January 13, 2024

من جانبه، قال محمد مروان أبو سمرة أخو الشهيدة نغم “نغم كانت الأخت الحنون في البيت وحاولت أن تحل محل الوالدة بعد وفاتها وتركت بعد استشهادها فراغا كبيرا”.

وأضاف “نغم كانت شغوفة برياضة الكاراتيه، خسارتها كانت كبيرة لي ولأبي وأخي، كانت شغوفة وطموحة، ولكن الاحتلال يقتل الطموح والشغف”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلّفت 23843 شهيدا و60317 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.