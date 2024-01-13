المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب 1993 مجزرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، بيانا ذكر فيه أهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في يومها الـ99.

وجاءت الإحصائيات كالتالي:

1993 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

30843 شهيدًا ومفقودًا.

23843 شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات.

10400 شهيد من الأطفال.

7100 شهيدة من النساء.

337 شهيدًا من الطواقم الطبية.

45 شهيدًا من الدفاع المدني.

117 شهيدًا من الصحفيين.

7000 مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

60317 مصابًا.

6200 إصابة بحاجة للسفر للعلاج لإنقاذ حياة.

707 جرحى فقط سافروا للعلاج.

10000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

10 معتقلين من الصحفيين.

2 مليون نازح في قطاع غزة.

400000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

134 مقرًا حكوميًّا دمرها الاحتلال.

95 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

295 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

145 مسجدًا دمرها الاحتلال بشكل كلي.

243 مسجدًا دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

69300 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًّا.

290000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًّا.

65000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

30 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

53 مركزًا صحيًّا أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

121 سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.

200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلّفت 23843 شهيدا و60317 مصابا، 70% منهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.