سياسة|اليمن

الولايات المتحدة تنفذ ضربة عسكرية جديدة ضد الحوثيين في اليمن

طائرة تقلع للانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لشن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية في اليمن (رويترز)
13/1/2024

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة ثانية ضد الحوثيين في اليمن، فجر السبت، بعد يوم من شن موجة من الهجمات على ما يقرب من 30 موقعا في اليمن ردا على استهداف الحوثيين السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

ونقلت قناة الـ (سي ان ان) عن مسؤول أمريكي قوله إن “القوات الأمريكية نفذت الضربات الجديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن بشكل منفرد”.

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في السياق، قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات.

وفجر الجمعة، أفاد البيت الأبيض في بيان مشترك لـ 10 دول، بأنه “ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان أن 5 من مسلحي الجماعة قتلوا إثر 73 غارة شنتها القوات الأمريكية البريطانية على 5 محافظات في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض بشأن الغارات صدر باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

 

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة ماليتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات