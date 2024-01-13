الولايات المتحدة تنفذ ضربة عسكرية جديدة ضد الحوثيين في اليمن

قال مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز إن الجيش الأمريكي نفذ ضربة ثانية ضد الحوثيين في اليمن، فجر السبت، بعد يوم من شن موجة من الهجمات على ما يقرب من 30 موقعا في اليمن ردا على استهداف الحوثيين السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

ونقلت قناة الـ (سي ان ان) عن مسؤول أمريكي قوله إن “القوات الأمريكية نفذت الضربات الجديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن بشكل منفرد”.

في السياق، قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات.

#المسيرة_عاجل | مراسلنا في صنعاء: العدو الأمريكي البريطاني يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات — المسيرة – عاجل (@alosbou) January 13, 2024

وفجر الجمعة، أفاد البيت الأبيض في بيان مشترك لـ 10 دول، بأنه “ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان أن 5 من مسلحي الجماعة قتلوا إثر 73 غارة شنتها القوات الأمريكية البريطانية على 5 محافظات في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض بشأن الغارات صدر باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

هتافات الحشود الجماهيرية الغاضبة تردد الأهازيج الشعبية في العاصمة صنعاء بميدان السبعين بصوت واحد :

مانبالي مانبالي واجعلوها حرب كبرى عالمية ..

في مظاهرة (#الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس) pic.twitter.com/W0Jq7Eo1u9 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 12, 2024

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة ماليتها.