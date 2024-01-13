بمناورة “الفتح الموعود”.. جماعة الحوثي تؤكد مواصلة عملياتها العسكرية ضد إسرائيل ومنع مرور سفنها (فيديو)

أكدت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد إسرائيل ومنع مرور سفنها في البحر الأحمر، متوعدة بأن “العدوان الأمريكي والبريطاني لن يمر دون عقاب”.

جاء ذلك في بيان صادر عن حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليًّا) نشرته وكالة أنباء “سبأ” التابعة للجماعة، وذلك بعد ساعات من تعرُّض العاصمة اليمنية صنعاء لغارات جديدة.

وقال البيان إن “العدوان الأمريكي والبريطاني السافر، الذي يأتي لدعم الكيان الصهيوني، لن يثني اليمن عن مواصلة عملياته العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، ومنع سفنه وبقية السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف أن “هذا العدوان، الذي حتمًا لن يمر دون عقاب من قِبل قواتنا المسلحة، يوضح مدى التأثير الكبير لعمليات اليمن العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، ومنع مرور سفنه وغيرها من الجنسيات الأخرى المحمَّلة بالبضائع المتجهة إليه”.

وفي وقت سابق، أفادت قناة المسيرة بأن “محور البقع في المنطقة العسكرية السادسة في اليمن -اللواء 141 مشاة- قام بمناورة عسكرية بوحدات رمزية بعنوان (جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس)”.

وشارك في المناورة عدد من الوحدات العسكرية منها سلاح الجو المسيَّر ووحدات ضد الدروع والقناصة والهندسة والمدفعية وسلاح المدرعات وقوات المشاة والاتصالات العسكرية ووحدة المهام النوعية”.

شاهد مناورة "جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" – المنطقة العسكرية السادسة – محور البقع #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/MpFIGk4hUu — شاهد المسيرة (@ShahidAlmasirah) January 13, 2024

وفجر اليوم، شنت الولايات المتحدة عددًا من الغارات الجديدة على صنعاء، وذلك بعد يوم من هجمات نفذتها مع بريطانيا ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وبعد هجمات الجمعة، التي أوقعت 5 قتلى و6 جرحى في صفوف “الحوثي”، توعدت الجماعة في بيان صادر عن مجلسها السياسي (أعلى سلطة سياسية) بأن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت “أهدافًا مشروعة” لقواتها، ردًّا على “عدوانهم المباشر والمعلن” على اليمن.

بدوره، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى “ضبط النفس ووقف التصعيد” في البلاد، وذلك عقب الضربات الأمريكية البريطانية.

وقال بيان صادر عن مكتب غروندبرغ إن “المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن يعرب عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة باليمن”، في إشارة إلى الضربات الأمريكية البريطانية.

وأشار المبعوث إلى “بالغ القلق من تزعزع الوضع الإقليمي بشكل متزايد، والتأثير السلبي لذلك على جهود السلام في اليمن، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة”، حسب البيان.

وأضاف البيان “يحث المبعوث الخاص جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، ويدعو إلى وقف التصعيد”.

و”تضامنًا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، حسب وزارة ماليتها.