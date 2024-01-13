كتائب القسام توثق تدمير دبابات وآليات لجيش الاحتلال في خان يونس (فيديو)

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد رصد مقاتلي القسام لدبابات جيش الاحتلال وآلياته قبل استهدافها بالأسلحة المناسبة.

وأوضح الفيديو استهداف “حفار عسكري ودبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105”.

كما أظهر “استهدف جرافة عسكرية ودبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بعبوات (شواظ)”.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بيان “استهداف 4 دبابات ميركافا صهيونية وناقلة جند بقذائف (الياسين 105)”.

وأكدت في بيان آخر أن مقاتليها تمكنوا من استهداف “قوة صهيونية راجلة بقذيفة TBG مضادة للتحصينات”، مشيرة إلى مقتل عدد من أفرادها.

كما أكدت “القسام” الإجهاز على “جنديين صهيونيين” بشكل مباشر من مسافة صفر شرق مدينة خان يونس.

وتابعت في بيان منفصل “مجاهدو القسام تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة مكونة من 4 جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وأشارت كتائب القسام إلى أنها “دكت تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

ووفق أحد بياناتها، أعلنت “القسام” تمكن مقاتليها من استهداف طائرة مروحية شرق خان يونس بصاروخ أرض-جو.

كما أكدت “استهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد (رعدية) والإجهاز على أفرادها بين قتيل وجريح”.