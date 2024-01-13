كتائب القسام: قتلنا جنودا واستهدفنا 8 آليات وطائرة مروحية للاحتلال في خان يونس بقطاع غزة

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عدة بيانات اليوم السبت، إنها استهدفت 6 دبابات وناقلة جند وجرافة وطائرة مروحية، وقتلت عددا من جنود الاحتلال في خان يونس بقطاع غزة.

وبحسب البيانات التي نشرتها القسام عبر منصتها على تليغرام قالت الكتائب:

كتائب القسام تستهدف 4 دبابات ميركافا صهيونية وناقلة جند بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس وأكد مجاهدونا مقتل عدد من أفرادها.

تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على جنديين صهيونيين بشكل مباشر من مسافة صفر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة مكونة من 4 جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كتائب القسام تدك تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

تمكن مجاهدو القسام من استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة بصاروخ أرض جو.

كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية ودبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بعبوات “شواظ” شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلّفت 23843 شهيدا و60317 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.