كتائب القسام: قتلنا جنودا واستهدفنا 8 آليات وطائرة مروحية للاحتلال في خان يونس بقطاع غزة
13/1/2024
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عدة بيانات اليوم السبت، إنها استهدفت 6 دبابات وناقلة جند وجرافة وطائرة مروحية، وقتلت عددا من جنود الاحتلال في خان يونس بقطاع غزة.
وبحسب البيانات التي نشرتها القسام عبر منصتها على تليغرام قالت الكتائب:
- كتائب القسام تستهدف 4 دبابات ميركافا صهيونية وناقلة جند بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
- تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس وأكد مجاهدونا مقتل عدد من أفرادها.
- تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على جنديين صهيونيين بشكل مباشر من مسافة صفر شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
- تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة مكونة من 4 جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
- كتائب القسام تدك تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
- تمكن مجاهدو القسام من استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة بصاروخ أرض جو.
- كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية ودبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا بعبوات “شواظ” شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.
ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلّفت 23843 شهيدا و60317 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر : الجزيرة مباشر