“نتنياهو قتلهم”.. كتائب المجاهدين تبث رسالة مصورة لعائلات الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

نشرت “كتائب المجاهدين” في قطاع غزة، اليوم السبت، رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وحمل الفيديو، الذي حصلت عليه الجزيرة مباشر، رسالة بعنوان “إلى أهالي الأسرى الصهاينة”.

وظهرت في الفيديو صورة لعائلة كانت أسيرة لدى كتائب المجاهدين، كُتب فوقها “عائلة بيبيس، من قتلهم؟”.

كما ظهرت صورة أخرى لشخصين، كُتب فوقها “عائلة هاجي، ما هو مصيرهم؟ وما هو مصير باقي الأسرى؟”.

وانتهى مقطع الفيديو بجملة “نتنياهو قتلهم. نتنياهو يقامر بحياة أسراكم”.

وكتائب المجاهدين هي الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وتُمثل قواتها لواءً سابقًا بكتائب شهداء الأقصى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، انقطاع الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة منذ 2014.

وقالت “القسام” في الفيديو، باللغتين العربية والعبرية “مضى 10 سنوات، هل تتذكرونهم؟”.

وأرفقت بعد ذلك صور الأسرى الأربعة الذين احتجزتهم قبل 10 سنوات، وهما الجنديان أورون شاؤول وهدار غولدن، اللذان أسرتهما في حرب صيف 2014، إذ تقول إسرائيل إنهما قُتلا بينما تحتفظ الحركة برفاتهما.

وباقي الأربعة هما المدنيان الإسرائيليان أبرا منغستو وهشام السيد، اللذان دخلا القطاع وسط ظروف غامضة في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2014.

وتقول إسرائيل إن عشرات الإسرائيليين ما زالوا أسرى لدى “حماس” وباقي فصائل المقاومة داخل قطاع غزة، وتطالب فصائل المقاومة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين.