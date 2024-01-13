هل يصدر قرار محكمة العدل لصالح غزة؟.. عضو بالفريق القانوني لجنوب إفريقيا يجيب (فيديو)

قال راجي الصوراني عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة ضد تل أبيب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت أعلنا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الحرب على المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف خلال مقابلة، مساء الجمعة، على قناة الجزيرة مباشر أن إسرائيل بوصفها “دولة احتلال” تتحمل كامل المسؤولية عن حياة المدنيين في غزة.

وشدد الصوراني على أن “محكمة العدل الدولية غير مسيسة ولا يمكن اعتبارها غير مستقلة”.

وتابع: “اعتقد أن يصدر عن محكمة العدل الدولية قرار إيجابي بشأن الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة بشرية ضد الفلسطينيين”.

وأوضح أنه “إن لم تمتثل إسرائيل لقرار المحكمة فبالإمكان حينها التوجه لمجلس الأمن”.

بعد مرافعة إسرائيل.. هل تنجح محكمة العدل الدولية بإصدار قرار بشأن العدوان على #غزة؟#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/y5JMEUrnZY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2024

والخميس، بدأت محكمة العدل الدولية، الاستماع إلى مرافعة جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، حيث طلبت من المحكمة أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.

كما طالبت باتخاذ التدابير اللازمة جميعها لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية.

كما طالبت جنوب إفريقيا باتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.