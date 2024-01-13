وزير الدفاع في حكومة الحوثيين: أيادينا على الزناد ولدينا الكثير من المفاجآت (فيديو)

قال وزير الدفاع في حكومة جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن اللواء محمد العاطفي إن جماعة أنصار الله الحوثي على استعداد لكافة الاحتمالات وإنه “كلما طالت الحرب على أهلنا في غزة كلما كان لدينا الكثير والكثير من المفاجآت وستظهر في الوقت المناسب”.

ووجه الوزير في كلمة أمام قادة الاحتياط بالمنطقة العسكرية الخامسة، يوم الجمعة، رسالة “لأولئك المتواجدون في بحارنا وجزرنا وكافة الجغرافيا اليمنية أن مراحل الوصاية والهيمنة والتبعية قد ولت إلى غير رجعة”.

ودعاهم إلى “مغادرة المنطقة وعدم اللجوء لاختلاق الذرائع والمبررات الواهية وأساليب التهديد والترغيب والعنجهية”، محذرا من أن “أيادينا على الزناد ومعنوياتنا أشد وأصلب من الفولاذ”.

وأكد وزير الدفاع في حكومة الحوثيين استعداد الجماعة “للردع والرد”، قائلا إن “اليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن”.

وذكر الوزير أن “أمريكا تجلّب الأساطيل من حاملات الطائرات والبارجات والفرقاطات والمدمرات والغواصات إلى البحار العربية لغرض إعادة هيبتها ونفوذها والسيطرة على المنطقة”، قائلا إنها بذلك تعالج الخطأ بخطأ “أفدح وأفظع”.

وكرر تحذير الجماعة من أنها تستهدف سفن إسرائيل أو المساندة لها أو المتجهة إليها “فيما بقية سفن العالم التي تمر من البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي آمنة ومؤمنة ولن تمس بأي أذى”.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع في حكومة جماعة أنصار الله الحوثي بعد تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف في مناطق تسيطر عليها الجماعة في اليمن، وذلك “ردا على هجمات الحوثيين المستمرة وغير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن التجارية في البحر الأحمر”، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان.

وذكر البيان أن الهجمات تمت “بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا”.