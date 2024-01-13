3 قضاة عرب في محكمة العدل الدولية يخطفون الأضواء

سلطت منصات التواصل الاجتماعي الضوء على 3 قضاة عرب من أصل 15 من قضاة محكمة العدل الدولية مع بدء مداولاتها في دعوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

والقضاة العرب الثلاثة هم: المغربي محمد بنونة، واللبناني نواف سلام، والصومالي عبد القوي يوسف، وفق قائمة الأعضاء التي نشرها الموقع الإلكتروني للمحكمة.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى فض النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتتكون هيئتها من قضاة مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي بغض النظر عن جنسيتهم، وفق ما أورده موقعها الإلكتروني.

وبحسب النظام الأساسي للمحكمة، فإن الهيئة تتكون من 15 عضوا، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من قائمة مرشحين، وينتخب العضو لمدة 9 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه.

أبرز المعلومات الشخصية التي أوردتها المحكمة عن القضاة العرب الثلاثة:

الصومالي عبد القوي يوسف

شغل يوسف، وهو من مواليد عام 1948، عدة مناصب قانونية دولية وأممية وأكاديمية.

انتُخب عضوا في العدل الدولية منذ 6 فبراير/شباط 2009، ثم أُعيد انتخابه في 6 فبراير 2018.

في الفترة الممتدة بين 6 فبراير 2015 و5 فبراير 2018، تقلد منصب نائب رئيس المحكمة.

كان رئيسا للمحكمة بين 6 فبراير 2018 و8 فبراير 2021.

عُيّن في مارس/آذار 2001 مستشارا قانونيا ومدير مكتب المعايير الدولية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، واستمر حتى يناير/كانون الثاني 2009.

من أبرز مناصبه الأكاديمية، محاضر متخصص بالقانون الدولي في كلية الحقوق بالجامعة الوطنية الصومالية (1974-1980)، وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة جنيف (1981-1983)، ومحاضر زائر في القانون الدولي العام في جامعات بعدة دول بينها إيطاليا.

القاضي عبد القوي يوسف، صومالي الجنسية ، أحد اعضاء لجنة محكمة العدل الدولية التي تنظر في قضية جنوب أفريقيا ضد الإسرائيليين. #محكمة_العدل_الدولية pic.twitter.com/5APETK7BR2 — Tawfik Alhamidi (توفيق الحميدي ) (@TawfikAlhamidi) January 11, 2024

المغربي محمد بنونة

من مواليد عام 1943 وحاصل على دبلوم من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وشغل عدة مناصب قانونية دولية وأممية.

انتُخب عضوا في محكمة العدل الدولية في 6 فبراير 2006، ثم أُعيد انتخابه في 6 فبراير 2015.

عمل وهو عضو معهد القانون الدولي، قاضيا خاصا في محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي بين النيجر وبنين (2002-2005).

عُيّن عام 2001 سفيرا وممثلا دائما للمغرب لدى الأمم المتحدة واستمر حتى عام 2006.

عمل قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا، منذ عام 1998 حتى 2001.

القاضي و الديبلوماسي المغربي السابق محمد بنونة واحد من 15 قاضيا الذين أوكلت لهم مهمة الحسم في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد الكيان الصـ ـهيوني المحتل لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية في لاهي في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطنيين. pic.twitter.com/HVWKFoQSqJ — ƛHMЄƊ | أحمـــــد (@A_Stiyel) January 11, 2024

اللبناني نواف سلام

من مواليد عام 1953 ويحمل شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وشغل عدة مناصب قانونية أممية.

انتُخب عضوا في العدل الدولية في 6 فبراير 2018.

شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك بدءا من يوليو/تموز 2007، حتى ديسمبر/كانون الأول 2017.

ومثّل سلام لبنان في مجلس الأمن (إثر انتخابه عضوا غير دائم في المجلس) عامي 2010 و2011 على التوالي، وتولى الرئاسة الدورية له.

كان نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة والرئيس بالنيابة، بدءا من سبتمبر/أيلول 2012 وحتى سبتمبر 2013.

وعُيّن ممثلا للبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 2016.

طرح اسم سلام أكثر من مرة لترؤس حكومة بلاده.

عندما تكون الكفاءة معيارا

يكون القضاء عادلا

ويكون القاضي مقاوما #نواف_سلام pic.twitter.com/ZKaqkz6edl — Dima ديما صادق (@DimaSadek) January 11, 2024

وبدأت محكمة العدل الدولية عبر هيئة قضاتها وبينها القضاة الثلاثة النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وتنص المادة الـ55 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على البت في جميع المسائل المعروضة أمام الهيئة بأغلبية القضاة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.

وتعتبر المادة 60، أحكام هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف، غير أنه في حالة النزاع حول معنى الحكم أو نطاقه، فإن المحكمة تتولى تفسيره بناء على طلب أي طرف من أطراف الدعوى المرفوعة إليها.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.