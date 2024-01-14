إقامة مركز إيواء في أحد شوارع رفح جنوب غزة لعدم توافر مساحات لإقامة خيام للنازحين (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر إقامة مركز إيواء في أحد شوارع مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بسبب عدم توفر مساحات فارغة لإقامة الخيام لإيواء النازحين.

وقال أحد مسؤولي البلدية للجزيرة مباشر “هذا مخيم إيواء لإسكان إخواننا النازحين من محافظات غزة، ونأمل من الله أن نوفق في أن نضمد آلامهم على الأقل في هذه الظروف الجوية القاسية، ونحن على أبواب منخفض جوي شديد البرودة، نعمل جاهدين على مدار الساعة للتخفيف من معاناتهم”.

وقال أحد النازحين وهو ينصب خيمته “الحرب اليوم ولكن بكرة راجعين حتى إن قالت إسرائيل لا، راجعين. دورنا وأراضينا مستنينا، أما هذه فترة مؤقتة”.

وأضاف “أنا نادم أني نزحت من داري، لو استشهدت كان أكرم لي من الترحيل، ولكن خفت على الصغار اللي معي وودي أن أرجع، هذه الخيمة إن شاء الله فترة مؤقتة”.

من جانبه، قال أحد الشباب للجزيرة مباشر “حاليًّا هي عملية إيواء مؤقتة ولكنها لا تلبي الأمان لأحد، لو هبت ريح سيعاني، لو سقطت أمطار سيعاني، أي سيول سيعاني، لا فيها مطبخ ولا دورة مياه، هي تصلح لفترة النوم فقط”.

وأضاف “بدنا نرجع لدورنا حتى لو بنينا خيمة على أنقاضها، إحنا الآن في شوارع، هذه الخيام في شارع في منطقة خالية”.

وطالب الشاب العرب والمجتمع الدولي بالعمل على وقف إطلاق النار، قائلا “يكفي ما صار فينا، نرجع لبيوتنا آمنين، هذا ما نريده”.

يُذكر أن هناك نحو مليونَي نازح في قطاع غزة من إجمالي تعداد السكان البالغ 2.3 مليون، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت 23843 شهيدا و60317 جريحا 70% منهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.