الأونروا: سكان غزة عاشوا 100 يوم كأنها 100 عام

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن المئة يوم الماضية كانت كأنها 100 عام على سكان غزة.

وأشار لازاريني في بيان، أمس السبت، إلى مرور 100 يوم على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف.

وأشار لازاريني إلى أن معظم سكان غزة، بمن فيهم الأطفال، سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة.

In the past 100 days, sustained bombardment across the #GazaStrip caused the mass displacement of a population that is in a state of flux – constantly uprooted and forced to leave overnight, only to move to places which are just as unsafe.

