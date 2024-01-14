الأونروا: سكان غزة عاشوا 100 يوم كأنها 100 عام

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن المئة يوم الماضية كانت كأنها 100 عام على سكان غزة.

وأشار لازاريني في بيان، أمس السبت، إلى مرور 100 يوم على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف.

وأشار لازاريني إلى أن معظم سكان غزة، بمن فيهم الأطفال، سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة.

In the past 100 days, sustained bombardment across the #GazaStrip caused the mass displacement of a population that is in a state of flux – constantly uprooted and forced to leave overnight, only to move to places which are just as unsafe. This has been the largest displacement… pic.twitter.com/rEp2viGJUK — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 13, 2024

وأضاف أن 1.4 مليون شخص لجؤوا إلى ملاجئ الأونروا، واضطروا إلى العيش في ظروف غير إنسانية.

ولفت إلى أن غزة خلال 100 يوم الماضية شهدت الموت الجماعي والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن، وأضاف “لقد كانت المئة يوم الأخيرة كأنها 100 عام لسكان غزة”.

The massive death, destruction, displacement, hunger, loss, and grief of the last 100 days are staining our shared humanity. My full statement 👇https://t.co/kRru1Nd05J pic.twitter.com/CsxWbrt5AA — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) January 13, 2024

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت 23 ألفًا و843 شهيدًا و60 ألفًا و317 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.