سياسة|قطاع غزة

الأونروا: سكان غزة عاشوا 100 يوم كأنها 100 عام

الأونروا تقول إن سكان غزة عاشوا مئة يوم من الحرب على أنها 100 عام
الأونروا تقول إن سكان غزة عاشوا مئة يوم من الحرب كأنها 100 عام (الأناضول)
14/1/2024

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن المئة يوم الماضية كانت كأنها 100 عام على سكان غزة.

وأشار لازاريني في بيان، أمس السبت، إلى مرور 100 يوم على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف.

وأشار لازاريني إلى أن معظم سكان غزة، بمن فيهم الأطفال، سيحملون الجروح الجسدية والنفسية الناجمة عن الهجمات مدى الحياة.

وأضاف أن 1.4 مليون شخص لجؤوا إلى ملاجئ الأونروا، واضطروا إلى العيش في ظروف غير إنسانية.

ولفت إلى أن غزة خلال 100 يوم الماضية شهدت الموت الجماعي والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن، وأضاف “لقد كانت المئة يوم الأخيرة كأنها 100 عام لسكان غزة”.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت 23 ألفًا و843 شهيدًا و60 ألفًا و317 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر