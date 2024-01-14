الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شقيقتي الشهيد صالح العاروري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شقيقتي الشهيد صالح العاروري، خلال اقتحامها لمدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

ودهمت قوات الاحتلال منزل عائلة العاروري في بلدة عارورة شمالي رام الله، واعتقلت دلال العاروري، في حين اعتقلت فاطمة العاروري خلال اقتحامها مدينة البيرة.

واغتالت إسرائيل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الثاني من الشهر الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي تعليقهم على استشهاد صالح في وقت سابق، أكد أقرباء العاروري، من بينهم شقيقتاه دلال وفاطمة، صمود العائلة وتمسكها بمبادئها، معتبرين أن استشهاد صالح “لن يثني الشعب عن نضاله ولن يكسر المقاومة”، على حد قول دلال.

◾صورة …

دلال وفاطمة العاروري شقيقتي القيادي بحمـــ اس الشهــ يد صالح العاروري، حيث تم اعتقالهما قبل قليل بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال رام الله .. pic.twitter.com/kAGgZefrFF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 14, 2024

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدات ومدنًا بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين والأهالي.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت 23 ألفًا و843 شهيدًا و60 ألفًا و317 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كثف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.