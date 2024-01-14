الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة قريبة من مركز للنازحين في خان يونس اثناء جولة للجزيرة مباشر (فيديو)

تعرضت منطقة قريبة من أحد مراكز إيواء النازحين في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، اثناء جولة للجزيرة مباشر لرصد الأوضاع المعيشية للنازحين.

واستهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة قريبة للغاية من مدرسة مصطفى حافظ، التي تحولت إلى مركز لإيواء النازحين، عدة مرات.

وقال أحد النازحين للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المناطق المحيطة بالمدرسة التي يقيم بها نحو خمسة آلاف شخص من النازحين، مشيرا إلى أن شظايا القذائف تصل إلى المدرسة وأصابت عددا من النازحين.

وأبدى استغرابه من استمرار القصف على مركز لإيواء النازحين المدنيين الذين لا يحملون سلاحا ولا يشاركون في أعمال قتالية، متسائلا: “إلى أين يذهب؟”.

وأوضح أن هناك صعوبات شديدة تواجه من يقيمون في المدرسة، وسط نقص حاد في أبسط مقومات الحياة.

وقالت إحدى النازحات إنها أصيبت بشظية من أحد القذائف نتيجة لقصف قريب من المركز.

وأضافت أنها أصحبت تخشى الخروج ليلا، خوفا من أن تتعرض للإصابة، مشيرة إلى أن منزلها دمر تماما بسبب قصف الاحتلال.